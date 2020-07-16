В Киевской области с 17 июля усиливают некоторые карантинные ограничения.

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В области обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках и работе заведений общественного питания.

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Что ограничат:

проведение массовых мероприятий — ограничение в одного человека на 5 кв. м площади здания;

заведения общественного питания и развлекательных заведениях не смогут работать с 23.00 до 07.00.

Карантин в Украине

Карантин в Украине действует до 31 июля. По прогнозу главы Минздрава Максима Степанова, ограничения продлят еще на месяц.

Кабмин рассмотрит на следующей неделе постановление об адаптивном карантине.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина и его не нужно продливать.

Источник: Киевская ОГА