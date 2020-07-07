Антиконституційна еволюція Путіна розпочалась у 2012. Головний закон тоді він дійсно не порушив, а просто переписав під себе. І пішов на третій термін.

І от за 6 років історія знову повторюється. Щоправда мова вже йде не про третій, а про четвертий, п’ятий та шостий терміни. Вічний російський президент знову переписує законодавство під себе.

По факту усі процеси в Росії залежать від однієї людини, а повноваження на це отримуються завдяки сумнівним процедурам.

У середу, 1 липня, у Росії закінчилось всенародне голосування за поправки до Конституції, які розширюють президентські повноваження, дозволяють Путіну бути президентом до 2036 року, та гарантують йому по життєву недоторканість.

За новою Конституцією усім, крім Путіна, не можна буде проводити у президентському кріслі більше двох термінів, виконавча та судова гілки влади стануть ще слабшими: тепер глава держави зможе призначати та звільняти суддів та міністрів, внутрішнє законодавство матиме пріоритет над міжнародним, Росія – правонаступниця СРСР, шлюб визначається як союз лише чоловіка та жінки, у новій редакції головного закону також згадується віра у Бога, яка об’єднує російський народ.

В цілому у новій редакції більше двохсот поправок, за які держава запропонувала росіянам проголосувати пакетом.

Напередодні основного дня голосування 1 липня до народу вперше за весь час конституційної епопеї звернувся Путін і закликав голосувати за світле майбутнє, доцільність обнуління своїх термінів ніяк не пояснив і викликав лише хвилю кепкувань у соцмережах.

До того ж, звернення російського президента на тлі нового пам’ятника радянському солдату у Ржеві, було досить дивно знято. Ліберальна російська преса вже порівняла Путіна з героєм Гарі Поттера Воланом де Мортом, а монумент з дементором.

Не зважаючи на комічну процедуру голосування, Центрвиборчком прозвітував, що голосування пройшло прозоро.

Натомість незалежні спостерігачі заявили, що таких масових фальсифікацій не було з часів скандальних виборів до Держдуми у 2011 році. В першу чергу мова йде про вкидання бюлетенів. Чимало проблем було і з електронним голосуванням. Приміром, журналіст Павло Лобков зміг проголосувати за себе і за якогось хлопця.

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Сам Путін традиційно прийшов голосувати на дільницю у Російській академії наук. З Кремля неодноразово лунали заяви про те, що голосування в умовах пандемії, пройде з усіма заходами безпеки для громадян. Але Путін з’явився без маски та рукавичок. Прес-секретар Пєсков пояснив, що він довіряє місцевій дезінфекції.

У Кремлі назвали результат голосування тріумфом. Ще б пак, Путіну вдалося забезпечити явку у майже 70%, очевидно саме для цього голосування розтягнули аж на тиждень, а за зміни до головного закону згідно з офіційними даними проголосували 80% росіян.

А поодинокі акції протесту у Москві та Петербурзі розігнав ОМОН.

Натомість у Кремлі намагаються надати якомога більше міжнародної легітимності сумнівному голосуванню, проте виходить це кострубато. У Путіна заявили, що президента масово вітають закордонні лідери: Індії, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану і Азербайджану.

В результаті Путін просто отримав папірець, на якому написано, що його люблять і дають йому безмежну владу. Чи отримав він саму любов, покажуть місцеві вибори восени, де проводити фальсифікації буде складніше.

А ось в анексованому РФ Криму та Севастополі проти поправок до Конституції РФ проголосували 9,08% (це приблизно 140 тис.), а за – 90,07% (1,104 млн).

За даними так званих місцевих виборчкомів, найбільше проти голосували в Армянську (12,32%) та Керчі (12,68%).

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