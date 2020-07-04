Україна провела зустріч із радниками лідерів країн учасниць нормандської четвірки.

Учасники обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих за результатами саміту в Париж та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи.

Це потрібно для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в нормандському форматі в Берліні.

– Домовленості Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль, – підкреслила українська делегація.

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Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що ця зустріч на крок наблизила Україну до проведення саміту в Берліні.

Зі свого боку російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини.

2 червня Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром МЗС Німеччини Хайко Маасом заявив, що Україна готова до широких компромісів на переговорах щодо Донбасу, але не поступиться суверенітетом і територіальною цілісністю.

Він зазначив, що існують червоні лінії, які українська сторона ніколи не перетне.

Востаннє переговори у нормандському форматі відбулись у грудні 2019 року. Наступна зустріч у режимі відеоконференції за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбулася 30 квітня 2020 року.