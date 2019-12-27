У Києві перевірили новий Шулявський шляхопровід на міцність

Вісім 30-тонних вантажівок перевіряли новий Шулявський шляхопровід на міцність. А це 240 тонн.

Якщо тест складуть – міст відкриють, можливо, вже до нового року. А розв’язки здадуть уже з наступного.

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Новий перехід уже заасфальтували і нанесли тимчасову розмітку. Підрядник дає гарантію 10 років.

Щоб запустити рух шляхопроводом, будівельники працюють без вихідних і зазначають, що робіт там ще мінімум на місяць.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через “стратегічний” секонд-хенд новий Шулявський міст може стати копією старого.

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