У Києві обмежили рух Шулявським мостом

З 9 липня у Києві частково обмежать рух Шулявським мостом. Ремонтні роботи триватимуть приблизно 8-10 днів.

Водіїв попросили з розумінням поставитися до обмежень. Після завершення реконструкції пропускна здатність мосту має збільшитися на 20%.

Також міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що незважаючи на пандемію та кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на мить.

Відтак, до кінця цього року планується відновити понад 6 тис. км автошляхів. Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучено ще 35 млрд грн додаткових коштів.

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