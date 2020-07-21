Штурм захопленого автобуса в Луцьку - відео

Штурм захопленого автобуса в Луцьку потрапив на відео. Терориста Максима Кривошу затримали.

О 21.40 до автобуса, в якому луцький терорист утримував заручників, під’їхав БТР, і силовики увійшли в салон.

Заручники звільнені.

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21 липня озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус у Луцьку. У 2005 році його засудили 8,5 років в’язниці за бандитизм і вимагання.

Кривош заявив, що підірве автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм земляни 2005 року.

О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників — літню жінку, вагітну жінку та дитину.

В офісі президента повідомили, що заручників відпустили після розмови Кривоша з Зеленським.

















Відео штурму автобуса в Луцьку / 4 фотографии

О 21.40 розпочався штурм автобуса. Всі заручники були звільнені.