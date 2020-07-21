Володимир Зеленський записав відео у Facebook, яке вимагав луцький терорист Максим Кривош.

Він вимагав, щоб президент України поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

– Фільм Земляни 2005 року – дивитися всім, – сказав Зеленський на відео.

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21 липня озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус у Луцьку. За даними поліції, в салоні перебувають близько 20 пасажирів, СБУ повідомляє про 10.

У 2005 році чоловіка засудили 8,5 років в’язниці за бандитизм і вимагання.

Кривош заявив, що підірве автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм земляни 2005 року.

О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку та дитину.