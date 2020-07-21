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Факты / Украина

Видео штурма автобуса в Луцке

Штурм захваченного автобуса в Луцке попал на видео. Террориста Максима Кривошу задержали.

В 21.40 к автобусу, в котором луцкий террорист удерживал заложников, подъехал БТР, и силовики вошли в салон.

Заложники освобождены.

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Захват заложников в Луцке

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус в Луцке. В 2005 году его приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

Кривош заявил, что взорвет автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка.

В Офисе президента сообщили, что заложников отпустили после разговора Кривоша с Зеленским.

  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
  • Штурм захваченного автобуса в Луцке - ВИДЕО
Видео штурма автобуса в Луцке / 4 фотографии

В 21.40 начался штурм автобуса. Все заложники были освобождены.

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