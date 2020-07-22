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Факти / Україна

Луцький терорист нікому не погрожував: родичі заручників розповіли про пережите

Захоплені луцьким терористом заручники не постраждали. Про пережите 21 липня розповідають у відео їхні родичі пасажирів захопленого автобуса.

За словами одного з них, Максим Кривош нікому не погрожував.

– Він просто сказав: якщо його вимоги виконають, то він усіх відпустить, – сказав брат і син колишніх заручників.

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Батько жінки, яка була в автобусі, розповів, що дізнався про все від самої дочки – вона зателефонувала.

Чоловік спочатку подумав, що вона жартує, але потім зрозумів – усе дуже серйозно, тому що більше не міг зв’язатися з нею.

Проти луцького терориста Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус з пасажирами, поліція Волині та СБУ відкрили чотири кримінальні провадження.

Чоловіку інкримінують захоплення заручників у Луцьку, незаконне поводження зі зброєю, посягання на життя працівника правоохоронного органу та терористичний акт.

22 липня Кривошу оголосили про підозру, а 23 липня відбудеться суд, на якому буде обрано запобіжний захід. Нині він перебуває в ізоляторі.

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