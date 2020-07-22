Захоплення заручників у Луцьку: поліція відкрила чотири кримінальних провадження

Через захоплення заручників у Луцьку Максимом Кривошем поліція Волинської області та СБУ відкрили чотири кримінальні провадження.

Читайте: Суд обере запобіжний захід терористу з Луцька завтра

Правоохоронці внесли у ЄРДР:

ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) ККУ;

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ;

ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ;

ст. 258 (Терористичний акт) ККУ.

Сьогодні луцькому терористу оголосили про підозру, а завтра відбудеться суд, на якому буде обрано запобіжний захід. Зараз Максим Кривош перебуває в ізоляторі.

Захоплення заручників у Луцьку

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Максим Кривош знаходиться під вартою, який захопив автобус з пасажирами у Луцьку 21 липня, а його звинувачують у тероризмі, захопленні заручників та у незаконному зберігання зброї.

Також він додав, що максимальна міра покарання для луцького терориста – довічне ув’язнення.

Максима Кривоша затримали 21 липня увечері, він сам здався працівникам поліції та відпустив усіх заручників.