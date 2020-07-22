Захваченные луцким террористом заложники не пострадали. О пережитом 21 июля рассказывают в видео родственники пассажиров захваченного автобуса.

По словам одного из них, Максим Кривош никому не угрожал.

— Он просто сказал: если его требования выполнят, то он всех отпустит, — сказал брат и сын бывших заложников.

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Отец женщины, которая была в автобусе, рассказал, что узнал обо всем от самой дочери — она ​​позвонила.

Мужчина сначала подумал, что она шутит, но потом понял — все очень серьезно, поскольку больше не мог связаться с ней.

Против луцкого террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с пассажирами, полиция Волыни и СБУ открыли четыре уголовных производства.

Мужчине инкриминируют захват заложников в Луцке, незаконное обращение с оружием, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и террористический акт.

22 июля Кривошу объявили о подозрении, а 23 июля состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения. Сейчас он находится в изоляторе.