Служба безпеки України викрила колишнього директора підприємства концерну Укроборонпром, який завдав державі збитків на майже 5 млн грн під час виконання державного оборонного замовлення.

Українські військові не отримали необхідне озброєння. А дії посадовця призвели до зриву міжнародного контракту та позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на Укроборонпром.

– Одне з підприємств, яке входить до складу концерну Укроборонпром, отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у західних партнерів партії стрілецького озброєння. Отримані кошти керівник держпідприємства протиправно використав не за призначенням, – зазначили в СБУ.

Унаслідок дій посадовця оплата контракту не відбулася вчасно, тож було зірвано реалізацію міжнародно-економічного контракту, що призвело до невиконання державного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.











Екс-директора Укроборонпрому викрили на розтраті 5 млн грн / 3 фотографии

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства.

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Головному фігуранту справи повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Закупівля неякісних запчастин

У березні 2020 року співробітники СБУ викрили на закупівлі запасних частин сумнівної якості посадовців Державного підприємства Житомирський бронетанковий завод (структура, яка входить до Укроборонпрому).

Правоохоронці встановили, що умови конкурсу штучно створили для підставної компанії.