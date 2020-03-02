Посадовці Укроборонпрому закупили неякісні запчастини за завищеними цінами – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадовців Державного підприємства Житомирський бронетанковий завод (структура, яка входить до Укроборонпрому) на зловживаннях із державними коштами під час закупівлі запасних частин сумнівної якості.

– Навесні минулого року чиновники держпідприємства оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад 1,5 млн грн. Переможцем тендеру, оголошеного у межах Державного оборонного замовлення, стала комерційна структура, – розповіли у СБУ.

Правоохоронці встановили, що умови конкурсу були штучно створеними для підставної компанії.

– До тендеру було допущено лише двох учасників, обидва з ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру та має спільний персонал. Ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від закупівельної вартості, – зазначили у прес-службі СБУ.

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Цікаво, що продукція мала б бути сертифікована за критеріями виробництва в США. Натомість в інформаційних базах власником бренду фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції одна з країн Східної Азії.

Експерти зазначили, що ці запчастини могли б призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки ЗСУ.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.