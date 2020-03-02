Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадовців Державного підприємства Житомирський бронетанковий завод (структура, яка входить до Укроборонпрому) на зловживаннях із державними коштами під час закупівлі запасних частин сумнівної якості.
– Навесні минулого року чиновники держпідприємства оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад 1,5 млн грн. Переможцем тендеру, оголошеного у межах Державного оборонного замовлення, стала комерційна структура, – розповіли у СБУ.
Правоохоронці встановили, що умови конкурсу були штучно створеними для підставної компанії.
– До тендеру було допущено лише двох учасників, обидва з ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру та має спільний персонал. Ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від закупівельної вартості, – зазначили у прес-службі СБУ.
Читайте: Голові Фонду держмайна пропонували $5 млн хабара за крісло директора ОПЗ
Цікаво, що продукція мала б бути сертифікована за критеріями виробництва в США. Натомість в інформаційних базах власником бренду фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції одна з країн Східної Азії.
Експерти зазначили, що ці запчастини могли б призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки ЗСУ.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.
-
Посадовці Укроборонпрому закупили неякісні запчастини за завищеними цінами – СБУ / 5 фотографий
Нагадаємо, у лютому директора підприємства Шосткинський казенний завод Зірка, що входить до складу Укроборонпрому, затримали під час отримання хабаря у розмірі $5 тис. за оренду приміщень заводу.
Джерело: СБУ
Фото: СБУТеги: СБУ, УкроборонпромЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
-