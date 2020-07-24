Україна розробила концепцію для переговорів з деокупації Криму – Шмигаль

МЗС України створили концепцію спеціального міжнародного формату для переговорів по деокупації Криму.

Формат носитиме назву Міжнародна платформа Крим – це Україна, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На першому етапі це буде консультативно-координаційну формат, який у подальшому трансформується у переговорний.

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Дана платформа повинна займатися всім спектром наслідків окупації – від гуманітарного до безпекового.

Серед ключових учасників Україна хотіла б бачити держави-гаранти української безпеки – США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

Окупанти погрожують кримчанам

Окупаційна “влада” Криму погрожує українцям, що не дозволить їм виїхати з півострова за українським паспортом.

Під час в’їзду на окупований півострів прикордонники служби ФСБ вимагають паспорт Російської Федерації. За його відсутності мешканець Криму повинен сплатити штраф у 2 тис. рублів.