Cекс раз на тиждень вдвічі знижує ризик ранньої смерті – дослідження

Статеві контакти не рідше одного разу на тиждень знижують ризик ранньої смерті вдвічі.

Дослідники з Вашингтонського університету виявили, що регулярний секс пов’язаний з більш низькою ймовірністю смерті від раку, хвороб серця та інших захворювань.

Учені опитали 15 269 дорослих людей із середнім віком 39 років на рахунок їхнього сексуального життя і проводили тести з ними протягом 11 років.

Близько 72% людей займаються сексом як мінімум раз на місяць, а 36% – як мінімум раз на тиждень.

Під час дослідження 228 осіб померли, зокрема, 29 внаслідок серцево-судинних захворювань і 62 – після раку.

Ті, хто займався сексом щотижня, мали на 49% менше шансів захворіти, ніж ті, хто займався коханням раз на рік або рідше.

Їхні шанси померти від серцево-судинних захворювань були на 21% нижчі, від раку – на 69% нижчі, і від іншої причини – на 48%.

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Пари, які сплять разом, мають міцніший сон

Учені з Німеччини, Данії та США встановили, якщо гетеросексуальні пари сплять в одному ліжку, то це покращує якість їхнього сну.

Пари, які лягали в ліжко разом, мали сон у середньому на 10% міцніший, ніж ті, які спали окремо, встановили дослідники.