Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по підрозділу 36-го окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначив, що обстріл вівся після півночі, коли почало діяти перемир’я.

– На жаль, з боку противника о 0.20-0.45 був обстріл підрозділів 36 ОБрМП ЗСУ. Втрат з боку Об’єднаних сил немає. Наші підрозділи поки мовчать, – заявив Кравченко.

Також він додав, що близько 9.00 на смузі відповідальності 79 бригади противник три рази вистрілив з ручних протитанкових гранатометів і встановив три міни.

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– Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом, – заявив Кравченко.

Крім того, він запевнив, що в разі, якщо українським військовим буде загрожувати небезпека відповідь ЗСУ буде миттєвою та рішучою.

– Ми знаємо ціну хлібного, шкільного та багатьох інших оголошених перемир’їв. Хочу запевнити всіх: ми дійсно прагнемо миру, проте нехай наше миролюбство не вводить в оману противника і не розцінюється, як слабкість. Ми завжди готові дати адекватну відсіч ворогу, – зазначив Кравченко.