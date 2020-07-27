PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі – командувач ООС

Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по підрозділу 36-го окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначив, що обстріл вівся після півночі, коли почало діяти перемир’я.

– На жаль, з боку противника о 0.20-0.45 був обстріл підрозділів 36 ОБрМП ЗСУ. Втрат з боку Об’єднаних сил немає. Наші підрозділи поки мовчать, – заявив Кравченко.

Також він додав, що близько 9.00 на смузі відповідальності 79 бригади противник три рази вистрілив з ручних протитанкових гранатометів і встановив три міни.

Читайте: Генсекретар ООН закликав дотримуватись умов припинення вогню на Донбасі

– Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом, – заявив Кравченко.

Крім того, він запевнив, що в разі, якщо українським військовим буде загрожувати небезпека відповідь ЗСУ буде миттєвою та рішучою.

– Ми знаємо ціну хлібного, шкільного та багатьох інших оголошених перемир’їв. Хочу запевнити всіх: ми дійсно прагнемо миру, проте нехай наше миролюбство не вводить в оману противника і не розцінюється, як слабкість. Ми завжди готові дати адекватну відсіч ворогу, – зазначив Кравченко.

Повне припинення вогню на Донбасі

22 липня сторони  Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

З 00.01 27 липня 2020 року розпочався режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Командувач Об’єднаних сил напередодні підписав відповідний наказ.

Фото: military_tv_ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка