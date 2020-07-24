Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на досягнення домовленості про встановлення повного припинення вогню на території Донбасу у рамках ТКГ.

Про це повідомив речник місії України при ООН Олег Ніколенко.

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– Генеральний секретар бере до уваги домовленість, які були досягнуті під час вчорашнього засідання Тристоронньої контактної групи щодо додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всеосяжного, сталого та необмеженого припинення вогню на Сході України, – йдеться у повідомленні.

Також, Антоніу Гутерріш закликає усі сторони дотримуватись узгоджених умов та спрямувати усі зусилля на захист цивільних осіб.

За словами Олега Ніколенка, генсекретар ООН вважає, що усі сторони повинні вживати усі можливі заходи для надання нового імпульсу в мирних зусиллях нормандської четвірки, ТКГ та ОБСЄ, зокрема шляхом полегшення гуманітарного диспуту, умов лінії розмежування та забезпечення прогресу щодо реалізації Мінських угод.

Припинення вогню на Донбасі

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау розповіла, за яких умов можливе припинення вогню на Донбасі.

За її словами, передбачається заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, відкриття вогню, розміщення важкого озброєння в населених пунктах. Також заходами повного припинення вогню пропонується забезпечити ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму, створення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі.

Джерело: Олег Ніколенко