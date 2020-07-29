Кабмін на засіданні 29 липня схвалив проект постанови Мінсоцполітики щодо монетизації одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна, представляючи документ, зазначила, що батькам тепер видаватимуть банківську картку з 5 тис. грн на рахунку.

За її словами, рахунок відкриватимуть у Приватбанку зі спеціальним режимом використання.

Отримати компенсацію можна протягом 12 місяців і витратити виключно на дитячі товари.

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Лазебна наголосила, що на картці стоятиме обмеження на такі придбання, як цигарки, алкоголь чи бензин, відповідаючи на запитання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Вона сказала, що їх відстежуватимуть через заклади, які братимуть участь у програмі.

Програма одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка працює в Україні з 1 вересня 2018 року.

Проте наприкінці червня АМКУ вирішив відмінити процедуру закупівлі бебі-боксів.

Тому Мінсоцполітики планує запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги.