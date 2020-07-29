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Факти / Україна / Суспільство

Замість Пакунка малюка даватимуть картку на 5 тис. грн

Кабмін на засіданні 29 липня схвалив проект постанови Мінсоцполітики щодо монетизації одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна, представляючи документ, зазначила, що батькам тепер видаватимуть банківську картку з 5 тис. грн на рахунку.

За її словами, рахунок відкриватимуть у Приватбанку зі спеціальним режимом використання.

Отримати компенсацію можна протягом 12 місяців і витратити виключно на дитячі товари.

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Лазебна наголосила, що на картці стоятиме обмеження на такі придбання, як цигарки, алкоголь чи бензин, відповідаючи на запитання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Вона сказала, що їх відстежуватимуть через заклади, які братимуть участь у програмі.

 

Програма одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка працює в Україні з 1 вересня 2018 року.

Проте наприкінці червня АМКУ вирішив відмінити процедуру закупівлі бебі-боксів.

Тому Мінсоцполітики планує запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги.

Джерело: Урядовий портал

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