Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 2 серпня зафіксували 8 452 випадки коронавірусу. За добу захворіло 110 киян.

Захворіли:

57 жінок віком від 20 до 81 років;

47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв;

2 дівчинки – 15 і 16 років;

4 хлопчиків від 3 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 675;

Дарницький – 1 367;

Деснянський – 1 036;

Дніпровський – 970;

Оболонський – 734;

Печерський – 819;

Подільський – 528;

Святошинський – 697;

Солом’янський – 914;

Шевченківський – 712.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 2 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 2 серпня показує зростання нових випадків Covid-19. За добу зафіксовано 1 112 випадків коронавірусної хвороби.

Загалом від початку епідемії в країні вірус Covid-19 виявили у 72 168 людей.

39 549 людей здолали недугу, з них за останню добу – 235, повідомляє МОЗ.