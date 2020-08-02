Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 2 серпня зафіксували 8 452 випадки коронавірусу. За добу захворіло 110 киян.
Захворіли:
- 57 жінок віком від 20 до 81 років;
- 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв;
- 2 дівчинки – 15 і 16 років;
- 4 хлопчиків від 3 до 11 років.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 675;
- Дарницький – 1 367;
- Деснянський – 1 036;
- Дніпровський – 970;
- Оболонський – 734;
- Печерський – 819;
- Подільський – 528;
- Святошинський – 697;
- Солом’янський – 914;
- Шевченківський – 712.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 2 серпня
Статистика коронавірусу в Україні 2 серпня показує зростання нових випадків Covid-19. За добу зафіксовано 1 112 випадків коронавірусної хвороби.
Загалом від початку епідемії в країні вірус Covid-19 виявили у 72 168 людей.
39 549 людей здолали недугу, з них за останню добу – 235, повідомляє МОЗ.