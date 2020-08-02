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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 2 серпня зафіксували 8 452 випадки коронавірусу. За добу захворіло 110 киян.

Захворіли:

  • 57 жінок віком від 20 до 81 років;
  • 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв;
  • 2 дівчинки – 15 і 16 років;
  • 4 хлопчиків від 3 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 675;
  • Дарницький – 1 367;
  • Деснянський – 1 036;
  • Дніпровський – 970;
  • Оболонський – 734;
  • Печерський – 819;
  • Подільський – 528;
  • Святошинський – 697;
  • Солом’янський – 914;
  • Шевченківський – 712.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

фото: КМДА

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 2 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 2 серпня показує зростання нових випадків Covid-19. За добу зафіксовано 1 112 випадків коронавірусної хвороби.

Загалом від початку епідемії в країні вірус Covid-19 виявили у 72 168 людей.

39 549 людей здолали недугу, з них за останню добу – 235, повідомляє МОЗ.

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