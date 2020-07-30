На усіх КПВВ Донбасу і Криму запрацюють сервісні центри – Резніков

На усіх українських контрольно-пропускних пунктах, що розташовані на межі з тимчасово не підконтрольними територіями Криму та Донбасу, облаштують сервісні центри та соціальні хаби.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час робочого візиту на КПВВ Мар’їнка.

Таким чином громадяни України, які зараз вимушено мешкають на непідконтрольних територіях матимуть змогу швидше та якісніше отримувати соціальні послуги.

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– Нині уряд розглядає можливість скасувати обов’язкову самоізоляцію для мешканців окупованої території, – додав Резніков.

Реінтеграція Донбасу

Безпечна реінтеграція окупованих територій Донбасу може тривати 25 років, вважає Олексій Резніков.

Перемога над ворогом не означатиме вирішення проблем. Зміни мають відбутися у головах людей.

Вибори, навіть найпрозоріші у світі, не зможуть пришвидшити це процес, вважає він.