Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

9 серпня у Києві зафіксували 9 498 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 120 нових.

Захворіли:

5 жінок віком від 19 до 69 років;

54 чоловіка віком від 21 до 82 років;

4 дівчинки від 4 до 10 років та 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 19 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Голосіївський – 759;

Дарницький – 1 549;

Деснянський – 1 174;

Дніпровський – 1 101;

Оболонський – 836;

Печерський – 893;

Подільський – 583

Святошинський – 798;

Солом’янський – 1 020;

Шевченківський – 785.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 8 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 серпня, у країні підтвердили 1 489 нових випадків. Загалом за час пандемії захворіли 9 750 осіб.

Від коронавірусу за увесь час померли 1 879 людей, за добу – 27.

Водночас одужати вдалося 43 055 пацієнтам, за добу – 600.