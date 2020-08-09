Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

9 серпня у Києві зафіксували 9 498 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 120 нових.
Захворіли:
- 5 жінок віком від 19 до 69 років;
- 54 чоловіка віком від 21 до 82 років;
- 4 дівчинки від 4 до 10 років та 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
До лікарень столиці за добу госпіталізували 19 пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Голосіївський – 759;
- Дарницький – 1 549;
- Деснянський – 1 174;
- Дніпровський – 1 101;
- Оболонський – 836;
- Печерський – 893;
- Подільський – 583
- Святошинський – 798;
- Солом’янський – 1 020;
- Шевченківський – 785.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 8 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 серпня, у країні підтвердили 1 489 нових випадків. Загалом за час пандемії захворіли 9 750 осіб.
Від коронавірусу за увесь час померли 1 879 людей, за добу – 27.
Водночас одужати вдалося 43 055 пацієнтам, за добу – 600.