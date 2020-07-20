14 нових маршрутів запустить лоукостер Wizz Air з України в Італію у серпні та жовтні 2020-го, а також у березні 2021 року.
У списку п’ять українських міст – Київ, Львів, Харків, Одеса і Запоріжжя.
Серед італійських – Рим, Мілан, Венеція, Неаполь, Верона, Катанія і Болонья.
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Список рейсів і ціни:
З 14 серпня:
Київ – Неаполь (понеділок, середа, п’ятниця) – від 729 грн.
Київ – Венеція (понеділок, середа, п’ятниця) – від 579 грн.
Львів – Мілан (понеділок, п’ятниця) – від 579 грн.
З 16 серпня:
Львів – Рим (середа, неділя) – від 579 грн.
З 26 жовтня:
Харків – Мілан (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.
З 27 жовтня:
Запоріжжя – Мілан (вівторок, суботу) – від 729 грн.
З 28 березня 2021:
Київ – Рим (вівторок, середа, четвер, субота, неділя) – від 869 грн.
Київ – Мілан (вівторок, четвер, субота, неділя) – від 579 грн.
З 29 березня:
Одеса – Венеція (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.
Львів – Верона (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.
Київ – Болонья (понеділок, середа, п’ятниця) – від 729 грн.
Київ – Катанія (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.
З 30 березня:
Львів – Катанія (вівторок, субота) – від 729 грн.
Харків – Венеція (вівторок, субота) – від 729 грн.
Окрім того, 30 червня Wizz Air оголосила про запуск п’яти маршрутів зі Львова, Одеси та Києва до Італії та Чехії.
Зокрема, з 1 вересня літаки компанії полетять зі Львова та Києва в Пардубіце (Чехія), наприкінці березня – з Одеси в Мілан, Рим та Болонью.
Джерело: Wizz Air