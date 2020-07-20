14 нових маршрутів запустить лоукостер Wizz Air з України в Італію у серпні та жовтні 2020-го, а також у березні 2021 року.

У списку п’ять українських міст – Київ, Львів, Харків, Одеса і Запоріжжя.

Серед італійських – Рим, Мілан, Венеція, Неаполь, Верона, Катанія і Болонья.

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Список рейсів і ціни:

З 14 серпня:

Київ – Неаполь (понеділок, середа, п’ятниця) – від 729 грн.

Київ – Венеція (понеділок, середа, п’ятниця) – від 579 грн.

Львів – Мілан (понеділок, п’ятниця) – від 579 грн.

З 16 серпня:

Львів – Рим (середа, неділя) – від 579 грн.

З 26 жовтня:

Харків – Мілан (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.

З 27 жовтня:

Запоріжжя – Мілан (вівторок, суботу) – від 729 грн.

З 28 березня 2021:

Київ – Рим (вівторок, середа, четвер, субота, неділя) – від 869 грн.

Київ – Мілан (вівторок, четвер, субота, неділя) – від 579 грн.

З 29 березня:

Одеса – Венеція (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.

Львів – Верона (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.

Київ – Болонья (понеділок, середа, п’ятниця) – від 729 грн.

Київ – Катанія (понеділок, п’ятниця) – від 729 грн.

З 30 березня:

Львів – Катанія (вівторок, субота) – від 729 грн.

Харків – Венеція (вівторок, субота) – від 729 грн.

Окрім того, 30 червня Wizz Air оголосила про запуск п’яти маршрутів зі Львова, Одеси та Києва до Італії та Чехії.

Зокрема, з 1 вересня літаки компанії полетять зі Львова та Києва в Пардубіце (Чехія), наприкінці березня – з Одеси в Мілан, Рим та Болонью.

Джерело: Wizz Air