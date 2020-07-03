Іпотека в Україні – чи реально взяти кредит під 10% і як не опинитися на вулиці

Майже 6 млн українців не мають власного житла. Вирішити квартирне питання їм могла б допомогти доступна іпотека. Її неодноразово анонсував президент, а нещодавно запустити пообіцяв ПриватБанк. Але чи можливо зараз в Україні дешеве іпотечне кредитування? І скільки реально коштує взяти квартиру в іпотеку?

Скромна кімнатка в гуртожитку на околиці Києва. 19,5 м² на трьох. Сім’я Наталі живе на них вже майже 20 років. Тут вона виростила дочку, а зараз разом з чоловіком виховує сина. І весь цей час мріє про своє житло.

— Коли ще молодші були, більше часу на роботі проводили, тісноту не так помічали. А зараз, коли через карантин всі весь час вдома, зовсім непросто стало, – каже Наталя.

Чоловік – медик, вона кілька років – домогосподарка, син – школяр. Купити квартиру в столиці з їхніми доходами-витратами практично нереально. Але вони старалися. Роками сім’я збирала на своє житло, допомагали батьки. І ось нарешті вклалися в будівництво. Заплатили за 65 м² в другій секції ЖК Академпарк.

На той момент з 17 поверхів їхнього майбутнього будинку були побудовані тільки вісім. Ввести в експлуатацію забудовник обіцяв його в другій половині 2019 року. Але забудовник – Укрбуд. Компанія зазнала краху і, схоже, поховала мрію Наталії найближчим часом переїхати з 19,5 м² у простору нову квартиру.

— Це були гроші двох поколінь! Ми стільки працювали, стільки відкладали. Але більша частина суми – це гроші батьків, які накопичувалися все життя, які лежали на депозиті і за відсоток від яких вони, власне кажучи, і жили, – розповідає Наталя.

Вкладатися в будівництво – це завжди ризик. Але іншого виходу вони не бачили. З тією сумою, що була, можна було або купувати квартиру в новому будинку за містом, але їм цей варіант не підходив: дитина ходить в школу в Києві, а їздити кожен день на навчання і на роботу з умовної Софіївської Борщагівки не зручно. Або на вторинному ринку, але за словами Наталії, пристойного житла за їхні гроші на знайшлося. Інша справа, якби в країні була доступна іпотека.

Складний кредит

Середня ставка за іпотечними кредитами для фізичних осіб в Україні минулого року становила близько 20% річних. І черга охочих переплачувати п’яту частину вартості житла не стояла. За даними Конфедерації будівельників України, у 2019 році з усіх угод на ринку житлової нерухомості тільки 3-4% були оформлені за іпотекою. Крім того, банки дуже неохоче працюють у цьому секторі, тому що ризики завеликі.

— Житлова іпотека в Україні – складна сфера кредитування, оскільки такий вид застави обтяжений клубком соціальних стереотипів та правових колізій. Через це кредитування під заставу житла трохи нагадує лотерею – банк далеко не завжди може виселити боржника і продати житлову нерухомість для погашення проблемного кредиту, навіть якщо має на це беззаперечне право, – пояснює виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

В результаті, найбільші іпотечні кредитори в країні – це державні банки. Вони, на відміну від приватних, можуть розраховувати на допомогу держави, якщо щось піде не так. Але навіть державний Укргазбанк минулого року підписав лише 500 договорів іпотеки. Однак є надія, що в цьому році їх буде більше.

— Сподіваємося на подальше здешевшання іпотеки, враховуючи зниження облікової ставки. Ми вже знизили процентну ставки за іпотекою до рівня, нижчого ніж до запровадження карантинних обмежень, – повідомили в Укргазбанку, де фіксована процентна ставка за іпотечним кредитуванням зараз становить 15%.

Але крім високих ставок, позичальникам виставляють і високі вимоги. В першу чергу – це пристойний офіційний дохід. Від 25 тис. гривень на місяць. У країні, де середня зарплата становить 11 тис. і мільйони людей працюють в тіні, коло потенційних кандидатів на іпотеку звужується ще більше.

— Ми розглядали іпотеку, але це ж ще пристойний відсоток зверху. І складно оформитися. Не зважилися, – говорить потерпіла вкладниця Укрбуду Наталя.

Доступне житло?

Свого житла, також як і у Наталії, в країні немає у 6 млн людей. Більше половини українців живуть в перенаселених квартирах і будинках. Це дані Конфедерації будівельників України. В таких умовах однією із часто повторюваних обіцянок і президента, і уряду стала доступна іпотека. Під 10% річних. Запустити її вже пообіцяв державний ПриватБанк.

— Програму Доступне житло під 10% банк впроваджує для найбільш стабільного сегменту клієнтів – фізичних осіб з бездоганною кредитною історією, що отримують заробітну плату на рахунки в ПриватБанку. Клієнтів, доходи яких не зазнали змін за період карантину, – повідомили в банку.

Оформити такий кредит можна терміном до 20 років за умови, що позичальник сплатить 30% вартості житла самостійно. При цьому фінансувати банк готовий тільки покупку вже введеного в експлуатацію житла. Отримати такі кредити, за оцінками ПриватБанку, зможуть 300 тис. клієнтів вже цього року.

З огляду на реалії українського ринку іпотечного кредитування, ці умови виглядають фантастично. Але реалізувати програму банк зможе лише за рахунок програм державної підтримки, які передбачатимуть компенсацію частини процентної ставки, вважає Олена Коробкова з Незалежної асоціації банків України. Тому що в нинішній ситуації банки, у яких немає надійного державного тилу, дозволити собі іпотеки під 10% не можуть.

— Ринкові ставки за житловою іпотекою можуть знизитись до 10% річних за умови, що строкові гривневі депозити будуть коштувати банкам не більше 5-6% річних, а це навряд чи станеться вже цього року. Але у перспективі 2-3 років, за умови збереження фінансової стабільності, знизити ставки за іпотекою до рівня у 10% і нижче реально, – каже Коробкова.

Але навіть, якщо іпотечні кредити під 10% стануть в Україні реальністю, вони все одно будуть значно дорожчими, ніж в інших європейських країнах. Іпотеку в Польщі, наприклад, видають під 3,5% річних, в Німеччині – під 1,9%, в Данії – взагалі під 0,65%. Там це стало можливим завдяки низькій обліковій ставці, але в першу чергу – завдяки фінансовій стабільності і надійному законодавству.

— В Україні зараз неможлива іпотека. Тому що ніхто не хоче видавати довгі гроші через високі ризики. А іпотека – це найдовше кредитування, на 10-20 років, – робить не райдужний висновок Сергій Фурса, економічний оглядач і спеціаліст відділу цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital.

І поки це не зміниться, тисячі людей, як і Наталя, яка невдало вклалася в Укрбуд, гратимуть в лотерею, купуючи квадратні метри в недобудованих будинках.

Журналістка програми Вікна-Новини Яна Брензей