Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що існує чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, він заявив, що українська сторона готова буде піти на поступки, але якщо на відповідні кроки готові будуть йти з іншого боку.

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– Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів – раз, шляхом дискусій – два, шляхом компромісів – три. І шляхом відповідних поступок, – зазначив Леонід Кравчук.

Крім того, за його словами, жодна сторона не може ставити ультиматуми.

Відеоконференція ТКГ запланована на середину серпня.

Кравчук хоче залучити США до врегулювання ситуації на Донбасі

Вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі США.

Однак Леонід Кравчук зазначив, що говорить про залучення США до переговорів у перспективі. Оскільки у Штатів наразі існують свої проблеми, зокрема, підготовка до виборів президента і пандемія коронавірусу.

Джерело: ObozTV