СБУ затримала двох учасників міжетнічної групи Лоту Гулі, які тероризували жителів Одеської області, були причетні до викрадення людини, а також погрожували місцевим підприємцям.
Їх виявили на околиці регіонального центру.
Чоловіків підозрюють у розбої (ч. 2. ст. 187 КК України) та викраденні людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Нині вони перебувають під вартою.
Читайте: Співробітник СБУ та екс-військовий передавали секретні дані у цукерках
Місяць тому СБУ затримала ще чотирьох учасників банди під час спроби викрадення людини.
Викрадення людей у Київській області
У травні СБУ виявила групу чоловіків, які викрадали та шантажували людей на території Київської області.
Вони також займалися розбоєм та продавали наркотичні речовини у регіоні.
Чоловіків затримали та повідомили про підозру у розбої, викраденні людини та вимаганні. Їм загрожує в’язниця.