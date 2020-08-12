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Факти / Україна

На околиці Одеси затримали учасників банди Лоту Гулі, яка викрадала людей

СБУ затримала двох учасників міжетнічної групи Лоту Гулі, які тероризували жителів Одеської області, були причетні до викрадення людини, а також погрожували місцевим підприємцям.

Їх виявили на околиці регіонального центру.

Чоловіків підозрюють у розбої (ч. 2. ст. 187 КК України) та викраденні людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Нині вони перебувають під вартою.

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Місяць тому СБУ затримала ще чотирьох учасників банди під час спроби викрадення людини.

СБУ1

Викрадення людей у Київській області

У травні СБУ виявила групу чоловіків, які викрадали та шантажували людей на території Київської області.

Вони також займалися розбоєм та продавали наркотичні речовини у регіоні.

Чоловіків затримали та повідомили про підозру у розбої, викраденні людини та вимаганні. Їм загрожує в’язниця.

Джерело: СБУ

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