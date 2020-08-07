У Кремль передано список на звільнення 22 кримських татар, незаконно утримуваних в анексованому Криму.
За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, це питання підняв президент України Володимир Зеленський під час останньої телефонної розмови з Володимиром Путіним.
– Ми очікуємо, що це питання буде вирішено, – зазначив він.
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Єрмак також нагадав, що Зеленський просив звільнити Руслана Сулейманова, сина якого знайшли мертвим у Криму.
Глава ОП розповів, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи можливо вдасться остаточно узгодити списки на обмін – це питання кількох тижнів.
Розмова Зеленського з Путіним
26 липня Володимир Зеленський та Володимир Путіним провели телефонну розмову.
Лідери України та РФ обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту в грудні 2019 року.
Вони також торкнулися домовленостей про повний та всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
А Зеленський окремо підняв питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, у якого загинув трирічний син, а також інших громадян України – в рамках взаємного обміну.