Президент та наглядова рада Фонду Бабин Яр домовились про подальше партнерство

Президент України Володимир Зеленський та наглядова рада Фонду Бабин Яр домовились про партнерство у будівництві Меморіалу Голокосту. За результатами зустрічі була створена робоча група з координації створення Меморіалу та підготовки до 80-роковин трагедії Бабиного Яру, яку очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

До складу наглядової ради Фонду у червні приєднався перший президент України Леонід Кравчук.

– Створення меморіалу – дуже важливе для нашої країни. В її історії було багато трагічних сторінок. Однак, ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, в пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя і ми разом з вами збудували історію, – зазначив Володимир Зеленський.

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Глава держави також додав, що важливо пам’ятати про українців, які мають високе звання Праведника народів світу, які рятували євреїв під час Голокосту.

Зі свого боку голова наглядової ради фонду Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу, адже в цьому в місці загинули також українці, білоруси та поляки.

– Це буде визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України в світі та міжнародного визнання, – Щаранський.

Однак у пам’ять про Голокост не тільки створять меморіал. В Україні вийде фільм про Бабин Яр, який ґрунтується на роботі з унікальними документальними архівними відео з державних і приватних архівів України, Росії та Німеччини.

Джерело: Іsraelnationalnews