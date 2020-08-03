У Меморіалі Голокосту віднайшли понад 800 нових імен жертв розстрілів у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр за півроку віднайшов 867 нових імен жертв масових розстрілів під час нацистської окупації Києва у 1941-1943 роках, які раніше не зазначалися у жодних списках загиблих і книгах пам’яті. Також дослідники в рамках проекту Імена систематизували та упорядкували об’єднаний список загиблих, який містить понад 18 тис. імен.

– Ціль Меморіального центру Бабин Яр – відновити історичну пам’ять та віднайти повну інформацію про всіх загиблих у Бабиному Яру та їхніх родичів, а також про людей, які жили в той час у Києві. Ми поєднали дані всіх існуючих мартирологів – списки загиблих, книги пам’яті, архівні дані в єдину універсальну базу, чого до нас ніхто не робив, – розповіла керівниця проекту Анна Фурман.

За словами Фурман, проект доповнив і верифікував інформацію щодо майже 3,2 тис. імен. У наявних списках є помилки – десь неправильно написано прізвище. Ми прибрали дублікати, перевірили та розширили інформацію. Тобто навпроти прізвищ тепер вказано, чим займався загиблий до і під час війни, чи брав він участь у русі опору, чи мав родину, якими були обставини загибелі тощо, пояснила вона.

Керівниця додала, що проект не фокусується на етнічному походженні чи політичних поглядах загиблих – шукаються імена всіх, хто помер в часи окупації від рук нацистів і чиє місце поховання невідоме, цивільні особи і військовополонені, вбиті у Бабиному Яру, Сирецькому таборі і тюрмах, а також вбиті чи зниклі безвісти члени радянського і націоналістичного підпілля.

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До дослідницької групи проекту увійшли науковці-історики, юристи, IT-фахівці. Команда порівнює склад населення Києва в період окупації, до війни та у післявоєнні роки і досліджує дуже широке коло джерел – архівні документи, спогади вцілілих і свідків тих подій, матеріали паспортних і домових книг, адресних столів, метричних книг і РАГСів, які містять дані про народження, шлюб, смерть особи.

Раніше в рамках проекту Імена були оцифровані понад 140 тис. матеріалів засекречених картотек періоду нацистської окупації Києва та сотні архівних книг РАГСів за 1925-1936 роки. Усі ці архіви будуть викладені на новій онлайн-платформі меморіалу, яку запустять у вересні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та наглядова рада Фонду Бабин Яр домовились про партнерство у будівництві Меморіалу Голокосту.