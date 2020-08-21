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Факти / Україна / Суспільство

На День прапора у Києві відкриють найбільший стяг України

У Києві на День прапора відкриють найвищий і найбільший прапор України, який буде видно практично з кожної точки столиці.

Висота флагштоку – майже 90 м, а полотнище прапору розміром 16 на 24 м, розповів на брифінгу міський голова Віталій Кличко.

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– Цей проект – благодійний, який втілюється за кошти меценатів. Впевнений, він сподобається і мешканцям столиці, і нашим гостям, – заявив Кличко.

Прапор над Кримом

У небо над анексованим Росією Кримом за допомогою повітряних куль запустили національний прапор України.

Прапор піднімали в небо під гімн України.

Джерело: КМДА

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