На День прапора у Києві відкриють найбільший стяг України

У Києві на День прапора відкриють найвищий і найбільший прапор України, який буде видно практично з кожної точки столиці.
Висота флагштоку – майже 90 м, а полотнище прапору розміром 16 на 24 м, розповів на брифінгу міський голова Віталій Кличко.
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– Цей проект – благодійний, який втілюється за кошти меценатів. Впевнений, він сподобається і мешканцям столиці, і нашим гостям, – заявив Кличко.
Прапор над Кримом
У небо над анексованим Росією Кримом за допомогою повітряних куль запустили національний прапор України.
Прапор піднімали в небо під гімн України.