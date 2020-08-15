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Факти / Україна

У небо над Кримом запустили величезний прапор України

У небо над анексованим Росією Кримом за допомогою повітряних куль запустили національний прапор України.

У запуску прапора брав участь громадський активіст Володимир Балух, який поділився фотографіями з місця події.

– Прапор піднявся в небо і полетів прямо в напрямку Джанкоя, – написав Балух у Facebook і додав, що польоту сприяв вітер.

Прапор піднімали в небо під гімн України.

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У небі над Кримом запустили величезний прапор України

Обмеження на в’їзд до Криму

З 9 до 30 серпня через КПВВ на адмінкордоні з Кримом пропускатимуть тільки тих, хто має визначені документи і статуси.

Перетинати кордон мають право особи, які втратили близьку людину, мають принцип єдності сім’ї, важко хворіють і абітурієнти.

Фото: Володимир Балух

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