Зустріч нормандської четвірки у Берліні необхідно провести у найближчі місяці.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
10 липня він мав 11-годинну зустріч з представником РФ Дмитром Козаком.
– Всі підтвердили важливість саміту в Берліні і він має прийти якомога скоріше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися, – заявив Єрмак.
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Він сподівається, що безпекова складова буде ухвалена на найближчому засідання ТКГ у Мінську.
Досі залишається відкритим питання щодо точок розведення сил.
– Почали працювати вже в політичній підгрупі – були представлені закони про особливості місцевого самоврядування, в які, ми говорили, плануємо імплементувати формулу Штайнмаєра, – додав Єрмак.
Зустрічі у Берліні
Українські дипломати вже двічі зустрічаються з представниками РФ у Берліні.
3 липня під час Тристоронньої контактної групи в Берліні Росія не висувала жодних ультиматумів про зміни до Конституції України, щоби в неї прописали так званий особливий статус ОРДЛО.