Кабмін працює над регламентом заборони на в’їзд до України іноземців, які є громадянами країн червоної зони, строком на 30 днів.

Про це повідомили на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 серпня.

Обмеження не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту, а також представників гуманітарних місій, уточнили в уряді.

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Рішення ухвалили через погіршення епідситуації у низці країн світу.

Карантин в Україні

Через погіршення ситуації з коронавірусом, яке спостерігалося наприкінці липня і протягом серпня, карантин в Україні можуть продовжити ще на два місяці.

Обмежувальні заходи діятимуть до 1 листопада 2020 року, уточнив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, найскладніша епідситуація нині в Івано-Франківській, Харківській та Тернопільській областях.

Джерело: Офіс президента

Фото: ДПСУ