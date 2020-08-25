В Україні адаптивний карантин можуть продовжити до 1 листопада 2020 року через ті епідеміологічні показники, які зараз є в країні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

На коронавірус в Україні з початку пандемії захворіли понад 108 тисяч людей.

Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська області найбільше постраждали від Covid-19.

З огляду на негативну динаміку Зеленський підтримав необхідність превентивних заходів. Йдеться про заборону роботи нічних клубів, проведення концертів.

– Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах, – зазначив президент.