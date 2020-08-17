НБУ впорядкує правила складання договорів банків з клієнтами: що зміниться

Нацбанк України планує змінити вимоги до оформлення депозитних і кредитних договорів.

– Головна мета нових вимог – споживач повинен чітко усвідомлювати зміст договору, свої права та зобов’язання за ним, – йдеться у повідомленні.

Нові вимоги покликані забезпечити належне розкриття інформації про послуги, основні характеристики, порядок унесення змін до тарифів, перелік додаткових послуг, а також права та зобов’язання клієнта.

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Окремо потрібно буде описати усі можливі наслідки невиконання умов договору.

Серед основних проблем, які найчастіше трапляються між банками та клієнтами, Нацбанк виділив:

замовчування прав клієнта, наприклад, можливості відстрочки платежу, відмови від послуги, можливості розірвання договору, внесення змін до нього;

нерозкриття належним чином наслідків невиконання умов договору;

визначення фінансовими установами на власний розсуд, яку інформацію про послугу надавати, а яку замовчувати.

– Договори про надання фінансових послуг, включаючи договори приєднання, також повинні будуть містити уніфікований опис послуг для їх кращого розуміння споживачами, запевнили в Нацбанку.

Окрім цього, буде скасовано невигідні умови – обмеження можливості клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору, вимагання від клієнта сплати за ще ненадані послуги або дострокового повернення кредиту.

Обговорення вимог Нацбанку триватиме до 20 вересня 2020 року.

Рейтинг банків України

На початку серпня з’явився рейтинг найприбутковіших та найзбитковіших банків України.

Враховувалися показники періоду січня-червня 2020 року.

Очолив рейтинг Приватбанк, а на останньому місці зі збитковістю майже 2 млрд грн опинився Укрексімбанк.