Дешевими кредитами для бізнесу зможуть скористатися 50 тис. позичальників – Мінфін

За прогнозами Міністерства фінансів, взяти участь у програмі підтримки малого- та мікробізнесу Доступні кредити 5-7-9% зможуть близько 50 тис. позичальників.

Це сприятиме зростанню зайнятості в країні, розвитку інноваційних і ефективних підприємств, а, отже, розширенню податкової бази та збільшенню доходів до держбюджету. Таким чином, буде можливість постійно безперебійно фінансувати програму.

Програма кредитів стартує з 1 лютого.

Читайте: Зеленський підписав закон про дешеві кредити для бізнесу

У Міністерстві фінансів нагадали, що програма дешевих і доступних кредитів передбачає створення низки інструментів. Перший – це здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9% річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця протягом першого кварталу;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

Для малого- та мікробізнесу, який отримав кредит за програмою під 7 або 9%, ставка знижується на 0,5 в.п. за кожне створене робоче місце, але вона не може бути нижчою за 5%.

Другий інструмент передбачає надання часткових гарантій за кредитами підприємствам, якщо у них не вистачає застави (оплата за гарантію становить 0,5% від розміру кредиту).

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін схвалив програму Доступні кредити 5-7-9%.