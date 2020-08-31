В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

– На територіях із червоним рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки – тобто відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонено, зокрема й дошкільних закладів, – сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Винятком у цій ситуації стало місто Івано-Франківськ, там канікули продовжили до 11 вересня без введення альтернативного дистанційного навчання. Відповідне рішення ухвалив мер міста.

З 1 вересня до червоної зони віднесені такі міста та райони:

міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

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Навчання у школах з 1 вересня

Попри складну епідситуацію, у населених пунктах зеленої, жовтої і помаранчевої зон діти підуть до школи 1 вересня.

Заборона на відвідування навчальних закладів буде діяти лише у червоній зоні.

Перед початком навчального року всі установи України перевірять, чи дотримуються у них протиепідемічних рекомендацій МОЗ.