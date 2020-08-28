PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Ми рекомендуємо

Малюки без масок і миття рук після кожного уроку: навчання у школах з 1 вересня

Правила організації навчального процесу у школах з 1 вересня озвучив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Про це він розповів на брифінгу 28 серпня.

Під час відвідування шкіл співробітники і учні повинні дотримуватися таких рекомендацій:

  • усі учні повинні пересуватися коридорами школи у масці, правило не стосується молодших школярів – з 1 до 4 класу, на уроці можна перебувати без засобу індивідуального захисту;
  • у навчальних закладах помаранчевої зони вчителям рекомендується використовувати захисні щитки, жовтої і зеленої – дотримуватися безпечної відстані;
  • після виявлення коронавірусу увесь клас йде на самоізоляцію, для дітей вона також триває 14 днів;
  • антисептики треба встановити біля входів до школи, учням рекомендується мити руки після кожного уроку.

Читайте: Експерт пояснив, чи готові школи до прийому учнів на навчання з 1 вересня

Школи можуть організовувати групи продовженого дня, але лише з дотриманням всіх рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусу.

Навчання у школах з 1 вересня

Попри складну епідситуацію, у населених пунктах зеленої, жовтої і помаранчевої зон діти підуть до школи 1 вересня.

Заборона на відвідування навчальних закладів буде діяти лише у червоній зоні.

Перед початком навчального року всі установи України перевірять, чи дотримуються у них протиепідемічних рекомендацій МОЗ.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка