Правила організації навчального процесу у школах з 1 вересня озвучив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Про це він розповів на брифінгу 28 серпня.

Під час відвідування шкіл співробітники і учні повинні дотримуватися таких рекомендацій:

усі учні повинні пересуватися коридорами школи у масці, правило не стосується молодших школярів – з 1 до 4 класу, на уроці можна перебувати без засобу індивідуального захисту;

у навчальних закладах помаранчевої зони вчителям рекомендується використовувати захисні щитки, жовтої і зеленої – дотримуватися безпечної відстані;

після виявлення коронавірусу увесь клас йде на самоізоляцію, для дітей вона також триває 14 днів;

антисептики треба встановити біля входів до школи, учням рекомендується мити руки після кожного уроку.

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Школи можуть організовувати групи продовженого дня, але лише з дотриманням всіх рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусу.

Навчання у школах з 1 вересня

Попри складну епідситуацію, у населених пунктах зеленої, жовтої і помаранчевої зон діти підуть до школи 1 вересня.

Заборона на відвідування навчальних закладів буде діяти лише у червоній зоні.

Перед початком навчального року всі установи України перевірять, чи дотримуються у них протиепідемічних рекомендацій МОЗ.