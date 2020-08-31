В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.

— На территориях с красным уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности — то есть посещение учебных заведений будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений, — сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Исключением в этой ситуации стал город Ивано-Франковск, там каникулы продлили до 11 сентября без введения альтернативного дистанционного обучения. Соответствующее решение принял мэр города.

С 1 сентября к красной зоне отнесены такие города и районы:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

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Обучение в школах с 1 сентября

Несмотря на сложную эпидситуацию, в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон дети пойдут в школу 1 сентября.

Запрет на посещение учебных заведений будет действовать лишь в красной зоне.

Перед началом учебного года все учреждения Украины проверят, придерживаются ли в них противоэпидемических рекомендаций Минздрава.