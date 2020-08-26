Інфляція 5,9% і курс 27 грн/1$: Мінекономіки поліпшило прогнози на 2020

Мінекономіки України поліпшило прогнози інфляції, курсу долара і торгового балансу на 2020 рік.

Прогноз інфляції

Мінекономіки прогнозує, що інфляція в 2020 році складе 5,9% грудень до грудня.

Згідно з прогнозом, який відомство представило у березні, цей показник був на рівні 11,6%.

Прогноз курсу долара

Наприкінці року варто очікувати курсу долара 28,3 грн/1$, а середньорічний зафіксується на рівні 27 грн/1$, йдеться у прогнозі.

У березневому прогнозі очікувалося, що середньорічний курс буде 29,5 грн/1$.

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Прогноз торгового балансу

Дефіцит торгового балансу за підсумками 2020 року становитиме $5,4 млрд (раніше цей показник оцінювався в $8,3 млрд).

Прогноз ВВП

Прогноз номінального ВВП знижено з 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хоча у процентному співвідношенні до минулого року міністерство все також очікує падіння ВВП на 4,8%.

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Падіння ВВП прискорилося

У серпні Держстат відзвітував про прискорення падіння ВВП України у другому кварталі 2020 року до 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

Падіння економіки відносно до першого кварталу склало склало 9,9%.