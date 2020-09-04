14 ліжок на 18 осіб: в Умані ще шість хасидів захворіли на Covid-19

В Умані ще шість хасидів заразилися коронавірусом.

Мер міста Олександр Цебрій закликав усіх паломників проходити тестування на коронавірус.

За його словами, всі хасиди, які прибули в місто, повинні здати тест в приватних клініках Умані за свій рахунок. Поки ця вимога виконується.

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У лікарні міста є тільки 14 ліжок для лікування хворих коронавірусом, але там вже знаходяться 18 осіб.

– Тобто для розміщення заражених довелося шукати додаткові можливості, – сказав Цебрій.

За його словами, зараз всі вжиті в місті заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем.

Конфлікт жителів Умані та хасидів

28 серпня жителі Умані не пускали хасида до місця поховання цадика Нахмана.

В Об’єднаній єврейській громаді України заявили, що цей побутовий конфлікт і не пов’язаний з антисемітизмом.

За словами хасида, він не зміг потрапити в будинок в Умані, який нібито належить йому. Місцеві жителі кажуть, що це незаконна споруда.

Джерело: PavlovskyNews