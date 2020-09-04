14 коек на 18 человек: в Умани еще шесть хасидов заболели Covid-19

В Умани еще шесть хасидов заразились коронавирусом.
Мэр города Александр Цебрий призвал всех паломников проходить тестирование на коронавирус.
По его словам, все хасиды, прибывшие в город, должны сдать тест в частных клиниках Умани за свой счет. Пока это требование выполняется.
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В больнице города есть только 14 коек для лечения больных коронавирусом, но там уже находятся 18 человек.
— То есть для размещения зараженных пришлось искать дополнительные возможности, — сказал Цебрий.
По его словам, сейчас все принимаемые в городе меры позволяют держать ситуацию под контролем.
Конфликт жителей Умани и хасидов
28 августа жители Умани не пускали хасида к месту захоронения цадика Нахмана.
В Объединенной еврейской общине Украины заявили, что этот бытовой конфликт и не связан с антисемитизмом.
По словам хасида, он не смог попасть в дом в Умани, который якобы принадлежит ему. Местные жители говорят, что это незаконная постройка.
Источник: PavlovskyNews