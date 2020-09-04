Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за Сovid-19 у учителей

Через коронавирус в Киеве на дистанционное обучение было переведено две общеобразовательные школы.

Также на временный карантин были закрыты четыре детских сада в Деснянском, Днепровском, Оболонском районах Печерском районах.

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко.

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— Две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

Мэр столицы обратился к родителям школьников и воспитанников детсадов и призвал их не отпускать детей, если появились симптомы ОРВИ.

Кличко также отметил, что Киев увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ на 30 млн гривен.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 4 сентября статистика коронавируса в Киеве зафиксировала 319 новых случаев.

В общем диагноз Covid-19 подтвердился у 14 477 человек.

Киев остается в тройке антилидеров за распространением коронавируса в Украине и находится в желтой зоне эпидемической опасности.