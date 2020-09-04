PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 4 вересня коронавірус у Києві виявили у 319 осіб, загалом зафіксовано 14 477 випадків Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 230 киян, протягом доби – вісім летальних випадків.

Одужали від Covid-19 вже понад 4,6 тис мешканців столиці, за минулу добу – 63.

Захворіли:

  • 158 жінок віком від 18 до 85 років;
  • 42 чоловіки віком від 19 до 81 рокiв;
  • 8 дівчаток від 4 місяців до 14 років та 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом’янському районах – по 33 випадки.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка