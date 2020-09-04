Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 4 вересня коронавірус у Києві виявили у 319 осіб, загалом зафіксовано 14 477 випадків Covid-19.
За весь час пандемії коронавірус забрав життя 230 киян, протягом доби – вісім летальних випадків.
Одужали від Covid-19 вже понад 4,6 тис мешканців столиці, за минулу добу – 63.
Захворіли:
- 158 жінок віком від 18 до 85 років;
- 42 чоловіки віком від 19 до 81 рокiв;
- 8 дівчаток від 4 місяців до 14 років та 11 хлопчиків від 4 до 17 років.
До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом’янському районах – по 33 випадки.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.