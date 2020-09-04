Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 4 вересня коронавірус у Києві виявили у 319 осіб, загалом зафіксовано 14 477 випадків Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 230 киян, протягом доби – вісім летальних випадків.

Одужали від Covid-19 вже понад 4,6 тис мешканців столиці, за минулу добу – 63.

Захворіли:

158 жінок віком від 18 до 85 років;

42 чоловіки віком від 19 до 81 рокiв;

8 дівчаток від 4 місяців до 14 років та 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом’янському районах – по 33 випадки.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: