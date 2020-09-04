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Факти / Україна / Суспільство

МОН перевірить, як школи підготувались до навчального процесу в умовах пандемії

З 7 вересня за дорученням прем’єр-міністра в українських школах вибірково почнуть перевіряти, як організований навчальний процес в умовах пандемії.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив тимчасово виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

– Є доручення прем’єр-міністра з селекторної наради щодо випадкової перевірки з понеділка по кожному регіону, по кожній області. Це робитимуть для того, щоб мати повну картину, яким чином на сьогодні школа забезпечує безпеку дітей та вчителів.

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Страхування учнів і вчителів

За словами Сергія Шкарлета, наразі є пропозиція від деяких страхових компаній підписати меморандум з Міносвіти, щоб застрахувати вчителів-пенсіонерів і дітей, оскільки вони перебувають у групі ризику.

У міністерстві сподіваються, що найближчим часом це питання вдасться вирішити.

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