Щодо справи вбивства Павла Шеремета Шевченківський районний суд Києва відібрав колегію присяжних.

З семи представлених кандидатів суд повинен був виключити двох. Надалі з п’яти обиратимуть трьох основних та двох запасних присяжних.

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У списку відібраних осіб опинились: підприємець Юрій Федоренко, арбітражний керівник Григорій Фірсов, безробітна Людмила Яковенко, домогосподарка Наталя Глоба та пенсіонер Юрій Михайленко.

Суд відкинув дві кандидатури – медичної сестри Інни Крамаренко та пенсіонерки Анни Чупіної.

Під час спілкування з судом Інна Крамаренко зазначила, що медик не може бути вбивцею, що викликало у прокуратури думки про її упередженість, оскільки Юрія Кузьменко є дитячим хірургом.

Анна Чупіна самоусунулась, оскільки вона є дружиною іншого присяжного, а згідно із українським законодавством серед них не повинно бути родичів.

Після обрання присяжних, суд переніс розгляд справи щодо вбивства Шеремета на 28 вересня.

Вбивство Шеремета

Наприкінці серпня з Юлії Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві Шеремета, зняли електронний браслет. Таке рішення ухвалив Шевченківський районних суд Києва.

Попередньо судом було обрано запобіжний захід для Юлії Кузьменко у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня 2020 року.

Підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета затримали у грудні 2019 року. Дитячий хірург Кузьменко пробула у СІЗО сім місяців.

Вбивство сталося ще у липні 2016 року. Авто, в середині якого був український журналіст, вибухнуло.