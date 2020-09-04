По делу убийства Павла Шеремета Шевченковский районный суд Киева отобрал коллегию присяжных.
С семи представленных кандидатов суд должен был исключить двух. В дальнейшем из пяти выбирать трех основных и двух запасных присяжных.
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В списке отобранных лиц оказались: предприниматель Юрий Федоренко, арбитражный управляющий Григорий Фирсов, безработная Людмила Яковенко, домохозяйка Наталья Глоба и пенсионер Юрий Михайленко.
Суд отверг две кандидатуры — медицинской сестры Инны Крамаренко и пенсионерки Анны Чупиной.
Во время общения с судом Инна Крамаренко отметила, что медик не может быть убийцей, что вызвало у прокуратуры мысли о ее предвзятости, ведь Юрия Кузьменко является детским хирургом.
Анна Чупина самоустранилась, поскольку она является женой другого присяжного, а согласно украинскому законодательству среди них не должно быть родственников.
После избрания присяжных, суд перенес рассмотрение дела об убийстве Шеремета на 28 сентября.
Убийство Шеремета
В конце августа с Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве Шеремета, сняли электронный браслет. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.
Предварительно судом была избрана мера пресечения для Юлии Кузьменко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября 2020 года.
Подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета задержали в декабре 2019 года. Детский хирург Кузьменко пробыла в СИЗО семь месяцев.
Убийство произошло еще в июле 2016 года. Авто, в середине которого был украинский журналист, взорвалось.