Поранений внаслідок підриву в зоні ООС військовий помер у госпіталі

У лікарні помер український військовий, який 6 вересня підірвався на автомобільній розливній станції АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське Донецькій області.
Про це повідомив штаб операції Об’єднаних сил.
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За даними штабу ООС, від початку доби 7 вересня російські гібридні сили зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета порушили режим тиші поблизу Кам’янки на Донеччині.
– Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, – ідеться в повідомленні штабу.
Перша смерть під час перемир’я
6 вересня в результаті обстрілів загинув український військовий Тарас Кубійович. Він став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир’я 27 липня.
Кубійович загинув від пострілу снайпера поблизу Причепилівки Луганської області. Він уродженець села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківщини.
Цього дня бойовики двічі стріляли по позиціях сил ООС.