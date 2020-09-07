72% українців продовжують носити маски в громадських місцях. Не носять засоби захисту 6% жителів України, 21% носять епізодично.

У той же час 34% громадян не вважають коронавірус загрозою для себе особисто, йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг.

Серйозною загрозою Covid-19, вважають 14% опитаних.

Скоріше не загрозливим, коронавірус називають 34% опитаних. Зовсім не загрозливим є коронавірус для 24% українців.

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Скільки українців носять маску у публічних місцях – опитування / 3 фотографии

Опитування провели на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані зібрали за допомогою телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитування проводилося серед 2 472 громадян України віком від 16 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2%.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжують фіксувати понад 2 тис. нових випадків коронавірусу за добу.

7 вересня виявили 2 174 хворих на Covid-19, усього в Україні зафіксували 138 068 випадків зараження.

Продовжує зростати смертність від ускладнень, спричинених Covid-19. Вже другий тиждень, за добу помирає більше 30 людей.

Джерело: Рейтинг

Фото: Рейтинг