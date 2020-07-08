Печерський районний суд залишив без розгляду клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку.
За словами прокурора, 8 липня слідчий повідомив про завершення досудового розслідування у справі Порошенка.
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– Вважаємо продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу неможливим, – сказав він.
Порошенко заявив, що сьогодні під Офісом президента не проводитиметься мітингів.
– Як виняток, ми ухвалили рішення сьогодні поки на Банкову не йти… Але це не означає, що ми відмовляємося від цієї форми захисту національних інтересів, – сказав він.
Суд над Порошенком
18 червня відбувся суд на Порошенком. Печерський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід.
Порошенка звинувачують у тому, що він нібито на посаді президента в 2018 році вплинув на тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, щоб той призначив собі потрібного заступника, а саме Сергія Семочка.
Прокурори просили взяти нардепа під варту з правом внесення застави, але засідання перенесли на 1 липня, а потім на 8 липня.
Також 8 липня адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив про закриття однієї з 24 справ проти його підзахисного.
За його словами, він отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. Це кримінальна справа щодо Ленінської кузні на Рибальському.
Фото: Ірина Геращенко