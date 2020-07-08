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Факти / Україна

Суд не обрав запобіжний захід для Порошенка. Досудове розслідування завершено

Печерський районний суд залишив без розгляду клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку.

За словами прокурора, 8 липня слідчий повідомив про завершення досудового розслідування у справі Порошенка.

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– Вважаємо продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу неможливим, – сказав він.

порошенко

Порошенко заявив, що сьогодні під Офісом президента не проводитиметься мітингів.

– Як виняток, ми ухвалили рішення сьогодні поки на Банкову не йти… Але це не означає, що ми відмовляємося від цієї форми захисту національних інтересів, – сказав він.

Суд над Порошенком

18 червня відбувся суд на Порошенком. Печерський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід.

Порошенка звинувачують у тому, що він нібито на посаді президента в 2018 році вплинув на тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, щоб той призначив собі потрібного заступника, а саме Сергія Семочка.

Прокурори просили взяти нардепа під варту з правом внесення застави, але засідання перенесли на 1 липня, а потім на 8 липня.

Також 8 липня адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив про закриття однієї з 24 справ проти його підзахисного.

За його словами, він отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. Це кримінальна справа щодо Ленінської кузні на Рибальському.

Фото: Ірина Геращенко

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