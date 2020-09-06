6 вересня у Києві на нараду зібралися учасники української делегації у Тристоронній контактній групі щодо загострення ситуації на Донбасі, а саме публічних заяв представників незаконних формувань про порушення миру ЗСУ і обстрілів поблизу Красногорівки.

За словами її учасників, Україна зацікавлена у тому, щоб зберегти мир, і подібні поодинокі провокації не стануть підставою для зриву переговорів.

– Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі, – відзначив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

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Крім того, на нараді свої висновки надали представники ОБСЄ. Вони підтвердили, що позиції українських військових залишаються незмінними, тобто Україна дотримується домовленостей.

Провокації на Донбасі

6 вересня на 42-й день дії режиму припинення вогню бойовики на Донбасі відкрили вогонь.

Вони обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього один українських захисник отримав поранення.

Крім того, напередодні представники незаконних формувань звинуватили Україну в порушенні миру.